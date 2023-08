POL-MI: Zwei alkoholisierte Autofahrer geraten in den Fokus der Polizei

Minden (ots) - Ein Blumenladen in der Nähe des Südfriedhofes wurde am späten Dienstagnachmittag von einem Räuber heimgesucht. Der Täter konnte mit einer geringen Bargeldbeute flüchten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der maskierte Mann kurz vor 18 Uhr das Ladenlokal am Hohenstaufenring. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dem kam die 59-Jährige nach, worauf der Räuber in unbekannte Richtung ...

