Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei an Stadtkirche

Jena (ots)

Im Bereich der Stadtkirche kam es am Dienstagnachmittag zu einer Körperverletzung. Ein Mann schlug einem anderen unvermittelt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Trotz dem das Opfer am Boden lag, schlug der Mann weiter auf dieses ein. Anschließend flüchtete der Täter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte dieser gestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0192805/2023, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell