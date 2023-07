Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Jena (ots)

Unbekannte sprengten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob Tabakwaren erbeutet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193179/2023, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell