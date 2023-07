LPI-J: Botschaft in Blau

Apolda (ots) - Nahezu der komplette Kellerinhalt wurde einem 64-jährigen Apoldaer in der Nacht zum 25.07.2023 gestohlen. In einem Mehrfamilienhaus in der Franckestraße in Apolda sind ein oder mehrere unbekannte Diebe gewaltsam durch ein Kellerfenster eingestiegen und haben dort die Kellertür des 64-Jährigen aufgebrochen. Gestohlen wurde einen E-Roller und diverses Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der ...

mehr