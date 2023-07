LPI-J: Landratsamt mit Graffiti besprüht

Weimar (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Weimar West erkannte am Dienstagnachmittag in einem im Markt befindlichen Kunden einen Ladendieb wieder. Bereits zur Mittagszeit entwendete der Mann alkoholische Getränke aus dem Markt. Auf die Tat angesprochen, packte dieser erneutes Diebesgut aus seinem Rucksack und verließ den Markt. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

