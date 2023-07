LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots) - In der Karl-Freyberg-Straße in Magdala wurde am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr ein VW abgestellt. Ein nicht bekanntes anderes Fahrzeug muss in dieser Zeit gegen den VW gestoßen sein. Die Kollision war so stark, dass der VW verschoben wurde. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Konkrete Hinweise zum Unfallverursacher gibt es nicht. Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein helles Fahrzeug, ...

mehr