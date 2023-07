Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Für 25 Tage ins Gefängnis

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 68-jährigen Apoldaer. Gegen den Mann bestanden insgesamt 16 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die offene Geldstrafe betrug insgesamt knapp 450,00 Euro und mit Verfahrenskosten knapp 1.050,00 Euro. Da der Mann die Strafe nicht aufbringen konnte, muss er die nächsten 25 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Goldlauter verbringen. Der nun Inhaftierte kann zu jeder Zeit seine Strafe abwenden und das Gefängnis wieder verlassen, wenn er die offene Forderung begleicht. Die Staatsanwaltschaft hat in seinem Fall Haftbefehle mit Erzwingungshaft angeordnet. Das bedeutet für den Betroffenen, dass auch nach den 25 Tagen Gefängnis die Forderung bestehen bleibt. Seine Schulden zahlen muss der Mann also in jedem Fall.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell