Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rechtzeitig befreit

Jena (ots)

Glück im Unglück hatte Dienstagnachmittag ein 62-jähriger Autofahrer. Dieser war mit seinem Dacia auf der Jägerbergstraße aus Jena kommend in Richtung Rödigen unterwegs. Hier kam er sodann, aus noch ungeklärter Ursache, in einer Rechtskurve von der Straße ab und rollte in den Straßengraben. Plötzlich fing der Dacia Feuer. Der Fahrer schaffte es aber noch rechtzeitig sich aus deinem Pkw zu befreien. Das Fahrzeug konnte im Anschluss durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, war jedoch stark beschädigt. Zur Bergung musste ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden. Der 62-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Jägerbergstraße musste für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

