Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer verunglückt tödlich

Bad Oeynhausen - Lohe (ots)

Zu einem folgenschweren Alleinunfall kam es in der Nacht zu Samstag gegen 03.15 Uhr in Bad Oeynhausen-Lohe auf der Loher Straße, als ein Pedelec-Fahrer aus ungeklärter Ursache die Balance verlor und auf einen Gehweg stürzte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes und einer Rettungswagenbesatzung um den 55-jährigen Bad Oeynhausener. Im Anschluss wurde der Schwerverletzte dem Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen zugeführt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der Radfahrer den Gehweg der Loher Straße in Richtung Westen befuhr und in Höhe des Loher Freibades ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Des Weiteren wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Aufnahme des Verkehrsunfalles alarmiert. Am Sonntagabend wurde die Polizei durch das Herz- und Diabeteszentrum darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 55-jährige Radfahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell