FW-MH: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 17:45 Uhr wurden die Kräfte der

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen im Bereich der Saarner Straße / Hochfelder Straße gerufen. Vor Ort waren in Fahrtrichtung Stadtmitte drei PKW in einen Auffahrunfall verwickelt. Die drei betroffenen Fahrerinnen wurden bereits von Ersthelfern betreut. Drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug von Feuerwehr und DRK vorsorgten die drei leicht verletzten Personen vor Ort und führten sie unverzüglich zur weiteren medizinischen Versorgung den zwei Mülheimer Krankenhäusern zu. Die Maßnahmen der Feuerwehr an der Einsatzstelle beliefen sich auf das Absichern der Einsatzstelle und Sicherstellen des Brandschutzes während der Rettungsmaßnahmen. Die Einsatzdauer vor Ort betrug etwa 45 Minuten. Während der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.(HJF)

