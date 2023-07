Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: LKW stürzt auf die Seite - BAB 40 für mehrere Stunden gesperrt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 40 in Fahrtrichtung Duisburg gerufen. Augenzeugen meldeten der Leitstelle einen auf die Seite gestürzten und mit Kartoffeln beladenen Sattelzug im Bereich der Anschlussstelle Dümpten.

Der eingeschlossene Fahrer des LKW konnte noch vor Eintreffen des Rüstzuges von der Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Rettungswagens sowie mit Unterstützung weiterer Verkehrsteilnehmer aus seiner Fahrerkabine befreit werden. Der Fahrer wurde anschließend durch Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit mittelschweren Verletzungen einem Mülheimer Klinikum zugeführt. Weitere Personen und Fahrzeuge kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr dichteten zunächst den leckgeschlagenen Dieseltank des Sattelzuges ab und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Im weiteren Verlauf wurden die Maßnahmen des hinzugezogenen Bergungsunternehmens unterstützt. Dazu wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Zum Aufrichten des Sattelzuges mussten zunächst rund 25 Tonnen Kartoffeln aus dem Sattelauflieger entladen werden. Hierzu kam unter anderem Räumgerät der Feuerwehr zum Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Duisburg vollgesperrt, lediglich zeitweise konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Die Arbeiten der Feuerwehr wurden gegen 1:00 Uhr am frühen Montagmorgen beendet. Am Einsatz waren Kräfte der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.(JMS)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell