POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Vettelschoß / Bulgarien (ots) - In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und bulgarischen Behörden wurde Dienstagabend ein in Vettelschoß angemieteter Porsche Taycan an der bulgarisch/türkischen Grenze beschlagnahmt, als dieser auf einem Transporter mit manipulierten Papieren in die Türkei überführt werden sollte. Der Porsche im Wert von über 100.000 EUR wurde letzte Woche durch einen bereits polizeibekannten ...

