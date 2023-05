POL-PDNR: Vermisster Mann in Kirchen gefunden

Mudersbach (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20.05.2023 bis Sonntag 21.05.2023, kam es in Mudersbach zu Einbrüchen in eine Snackbar an der B62, sowie in eine Schreiner in der Industriestraße und eine Werkstatt mit angeschlossenem Wohnhaus in der Poststraße. Durch die noch unbekannten Täter wurden bei den Taten Getränkedosen, Bargeld, Handys, Zigaretten und Weinflaschen entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten ...

mehr