Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagung von Porsche

Vettelschoß / Bulgarien (ots)

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und bulgarischen Behörden wurde Dienstagabend ein in Vettelschoß angemieteter Porsche Taycan an der bulgarisch/türkischen Grenze beschlagnahmt, als dieser auf einem Transporter mit manipulierten Papieren in die Türkei überführt werden sollte. Der Porsche im Wert von über 100.000 EUR wurde letzte Woche durch einen bereits polizeibekannten Tatverdächtigen bei einem Fahrzeughändler in Vettelschoß angemietet und anschließend mit gefälschten Zulassungspapieren manipuliert, um ihn außer Land zu bringen und wahrscheinlich in der Türkei zu veräußern. Aufmerksame Beamte an der bulgarisch/türkischen Grenze machten den Schleusern jedoch einen Strich durch die Rechnung, als ihnen die gefälschten Papiere auffielen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

