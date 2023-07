Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feldbrand in Mülheim-Heißen - Landwirte unterstützen Feuerwehr

Bei Feldarbeiten ist am heutigen Samstagvormittag ein Feld im Bereich Riemelsbeck in Mülheim-Heißen in Brand geraten. Mehrere Personen informierten die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über einen Feldbrand, welcher sich bereits auf die Größe eines Fußballfeldes ausgedehnt haben soll. Die Leitstelle entsandte daraufhin um 11.21 Uhr den Löschzug der Feuerwache Heißen sowie den Führungsdienst zur Einsatzstelle. Ortsansässige Landwirte unterstützten die Arbeiten der Feuerwehr, indem sie mit technischem Gerät in Form von Traktoren und Grubbern das Feld umgruben und im Bereich der angrenzenden Felder Brandschneisen zogen. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden der Abrollbehälter Tank sowie noch ein weiteres Tanklöschfahrzeug von der Feuerwache Broich nachgefordert. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den helfenden Landwirten und der Feuerwehr war das Feuer nach etwa 50 Minuten unter Kontrolle. Nachdem die einzelnen Glutnester abgelöscht wurden, konnten die Einsatzmaßnahmen der insgesamt 20 Feuerwehreinsatzkräfte nach etwa zwei Stunden beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (DR)

