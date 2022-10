Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 23.45 Uhr versucht, die Seiteneingangstür einer Bäckerei an der Herscheider Landstraße aufzubrechen. Das misslang. Ein Zeuge hörte ein metallenes Geräusch, beobachtete eine dunkel gekleidete Person und rief die Polizei. Bevor er sich an der Tür zu schaffen machte, hatte der Unbekannte einen Bewegungsmelder demontiert und ins Gebüsch geschmissen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell