FW-MH: Tief Quentin sorgt für arbeitsreichen Sonntag

Am späten Sonntagnachmittag zog das Tief Quentin über Mülheim an der Ruhr hinweg. Ein kurzes Gewitter mit starken Böen ließen Keller mit Wasser volllaufen, Straßen überfluten, Äste abknicken und Bäume entwurzeln. Besonders betroffen war der Stadtteil Heißen. Im Osten Mülheims mussten die Einsatzkräfte den Großteil der insgesamt 50 Einsätze abarbeiten.

An der Kleiststraße kippte ein großer Baum auf mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Baum musste aufwendig und mit Unterstützung eines Teleskopladers beseitigt werden. Am Frohnhauser Weg sammelten sich großen Mengen Regenwasser in einer Senke vor mehreren Mehrfamilienhäusern und lief in die Keller. Nachdem das Gebäude durch den Stromversorger spannungsfrei geschaltet wurde, konnte das Technische Hilfswerk (THW) mit Großpumpen die Keller leer pumpen. Einen weiteren Einsatzschwerpunkt gab es an der Schenkendorfstraße. Die dortige Kleingartenanlage stand knietief unter Wasser. THW und Feuerwehr pumpten mit mehreren Pumpen bis spät in die Nacht das Wasser ab. Die letzten Einsatzkräfte rückten um 2 Uhr wieder zu Ihren Standorten ein.

Personen wurden bei dem Unwetter nicht verletzt.

Insgesamt kamen 130 Berufs- und ehrenamtliche Kräfte von Feuerwehr, Technischen Hilfswerk, Deutschen Roten Kreuz und Malteser zum Einsatz.

