Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer in Nümbrecht-Guxmühlen

Nümbrecht (ots)

Am 16.07.2023 gegen 11:45 Uhr wurde in Nümbrecht-Guxmühlen bei einem Verkehrsunfall ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal schwer verletzt. Diese befuhr die L339 von Homburg-Bröl kommend in Richtung Herferath. In Höhe der Einmündung nach Guxmühlen übersah eine 55-jährige Autofahrerin aus Nümbrecht das entgegenkommende Krad beim Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der Motorradfahrer schwer und die Autofahrerin leicht verletzt. Der 43-jährige wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L339 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezielles Ermittlungsteam der Polizei Neuss unterstützt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell