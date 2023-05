POL-NOM: Erneut ohne Führerschein gefahren

Uslar (ots) - USLAR, Wiesenstraße/Meinteweg, (go), zwischen Samstag, dem 06.05.2023, 16:30 Uhr und Montag, dem 08.05.2023, 07:00 Uhr. Unbekannte Täter versuchten, mittels unbekanntem Werkzeug, das Schloss eines Hoftores von einem Baumarkt aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Das Schloss wurde dabei beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Uslar, Tel. 05571-80060, zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

mehr