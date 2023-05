POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots) - BODENFELDE, Uslarer Straße, (go), Montag, 08.05.2023, 11:20 Uhr. Ein 34 jähriger Fahrer eines Transporters aus Northeim übersah beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes eine, verkehrsbedingt wartende, 80 jährige PKW Fahrerin aus Wesertal. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.200 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

mehr