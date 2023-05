POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots) - BODENFELDE, Uslarer Straße, (go), Freitag, 21.04.2023, zwischen 04:50 Uhr und 13:55 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Motorhaube eines Pkw, der vor einer Holzkohlefirma geparkt war. Der 36 jährige Halter aus Wesertal bemerkte den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro, als er nach Arbeitsende zu seinem PKW zurückkehrte. Hinweise bitte an die Polizei Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder Polizei Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

