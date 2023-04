Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Entwendetes Fahrrad sichergestellt +++ Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Ein Mann aus Ganderkesee hat am Montag, 24. April 2023, in Delmenhorst das entwendete Fahrrad seiner Lebensgefährtin gesehen und den Fahrer zur Rede gestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Damenrad wurde seiner Lebensgefährtin am Sonntag, 23. April 2023, in der Delmenhorster Innenstadt gestohlen. Am Montag, 24. April 2023, 15:45 Uhr, befand sich der 45-jährige Partner als Beifahrer in einem Pkw und erkannte in der Sonderburger Straße das auffällige Fahrrad wieder, das von einem Mann in Richtung Riedeweg gefahren wurde. Er stellte den Fahrer, einen 19-jährigen Delmenhorster, zur Rede. Dieser gab an, das Fahrrad am Morgen gekauft zu haben. Eigentumsnachweise konnte er nicht erbringen.

Gegen den 19-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet worden. Das Damenfahrrad wurde sichergestellt.

