POL-MI: Coffee with a Cop in Bad Oeynhausen

Mit einem Oldtimer-Truck lädt die Polizei des Mühlenkreises zu einem Heißgetränk und Gesprächen in entspannter Atmosphäre ein. Mit dem Ziel, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, beteiligt sich unsere Kreispolizeibehörde am morgigen Dienstag (22.08.) an der landesweiten Kampagne "Coffee with a Cop".

Aus diesem Grund freuen wir uns, dass hierfür eingeplante Café-Mobil in der Zeit von 11-17 Uhr auf dem Inwroclaw-Platz in Bad Oeynhausen begrüßen zu dürfen. Mitarbeitende aus den verschiedensten Arbeitsbereichen der Polizei werden sich vor Ort an dem bewährten Gesprächsformat beteiligen. Wer die Gelegenheit hat, auf einen Kaffee vorbeizuschauen, der ist herzlich eingeladen. Landrat Ali Dogan, Bürgermeister Lars Bökenkröger sowie Abteilungsleiter der Polizei, Mathias Schmidt, haben für die Nachmittagsstunden ihre Teilnahme zugesagt.

