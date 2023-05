Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Wassenberg-Forst (ots)

Am Donnerstag (04. Mai) ereignete sich auf der Kreisstraße 34 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 32 Jahre alte Waldfeuchter befuhr gegen 13.55 Uhr die K 34 aus Richtung Wassenberg kommend in Fahrtrichtung Ophoven und verlor in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet im angrenzenden Grünstreifen in Buschwerk. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

