Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens - Auto sichergestellt

Minden (ots)

Ein 23-jähriger Mindener musste am Dienstagabend wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen sein Auto und seinen Führerschein abgeben. Hinzu kommt der Tatvorwurf einer Nötigung im Straßenverkehr.

Zuvor hatten die Beamten um kurz vor 22.30 Uhr Kenntnis über laute Motorengeräusche und zwei im Weserauentunnel in Fahrtrichtung Birne offenbar deutlich zu schnell fahrende Autos - einen VW sowie einen BMW - erhalten. Im Zuge dessen, so die Erkenntnisse, sah sich ein unbeteiligter vorausfahrender Autofahrer genötigt, im Tunnel in eine Nothaltebucht zu steuern, um einen Unfall mit den herannahenden Autos zu vermeiden.

Wenig später konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung in der Hermannstraße ein vermeintlich am Kraftfahrzeugrennen beteiligter 23-jähriger Mindener am Steuer eines VW Golf ausgemacht und kontrolliert werden. Im Folgenden wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dessen Führerschein eingezogen sowie der Volkswagen sichergestellt. Bezüglich des anderen beteiligten Fahrers, dem Lenker des BMW, wurden nach ersten Hinweisen die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Beobachtungen zu dem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen, dem Fahrverhalten der beteiligten Autofahrer, dem nicht mehr angetroffenen BMW oder dessen Fahrer selbst, werden unter Telefon (0571) 88660 vom Verkehrskommissariat Minden entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell