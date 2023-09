Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei warnt vor Betrügern im Internet

Gelsenkirchen (ots)

Von einem Betrugsversuch im Internet berichtete ein 70-jähriger Senior, als er am Mittwochvormittag, 6. September 2023, die Polizeiwache aufsuchte. Er schilderte den Polizeibeamten, dass er am Freitag, 1. September 2023, zu Hause im Internet unterwegs war, als sich sein Computer plötzlich nicht mehr steuern ließ. Ab diesem Moment erschien ein Textfeld mit der Telefonnummer einer Hilfe-Hotline. Der 70-jährige Gelsenkirchener wählte diese Nummer, unter der sich ein Mann meldete und sich als Service-Mitarbeiter vorstellte. In der Hoffnung, der fremde Mann könnte seinen Computer wieder aktivieren, willigte er in ein Fernsteuerungsprogramm ein. Nach einigen technischen Einstellungen durch den unbekannten Mann wurde dem Senior ein Angebot unterbreitet. Gegen eine regelmäßige Zahlung von Geldbeträgen würde sein Computer freigeschaltet und somit wieder uneingeschränkt nutzbar gemacht werden. Daraufhin brach der 70-Jährige den Kontakt ab, ohne dass er eine Zahlung tätigte. Inwiefern ein technischer Schaden an dem Computer entstand, ist noch Gegen-stand der Ermittlungen.

Die Polizei möchte durch diesen Sachverhalt ausdrücklich auf die Gefahren des Internets und auf die verschiedenen Facetten von Cybercrime hinweisen. Die Betrugsmasche ist diesem Fall mit Hilfe einer sogenannten Ransomware durchgeführt worden. Bei dieser Art von Cyberkriminalität wird der rechtmäßige Besitzer eines Computers durch eine spezielle Software von seinem eigenen Gerät ausgesperrt. Im weiteren Verlauf wird ihm angeboten, dass seine Systeme nur gegen eine Zahlung von Geld wieder freigeschaltet werden. Um derartigen Übergriffen entgegenzuwirken, rät die Polizei folgende Hinweise zu beachten: 1. Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Sicherheitssoftware. 2. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen und Links sowie beim Herunterladen von Dateien aus dem Internet. 3. Verwenden Sie starke Passwörter. 4. Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten auf anderen Datenträgern. 5. Erstatten Sie im Betrugsfall unbedingt Anzeige bei der Polizei Auf dieser Internetseite können Sie sich darüber hinaus über verschiedene Kriminalitätsphänomene informieren: https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell