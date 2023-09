Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Urkundenfälschung in Gelsenkirchen-Buer aufgedeckt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 5. September 2023, hielten Beamte der Polizei Gelsenkirchen um 12.53 Uhr einen 34-jährigen Hertener mit seinem Auto auf der Dorstener Straße in Buer an, weil er zu schnell gefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der Fahrzeugführer den Polizisten einen Führerschein und einen Ausweis aus. Die Beamten stellten schnell fest, dass diese Dokumente gefälscht waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem lag ein Haftbefehl gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die Beamten stellten die falschen Dokumente sicher, nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Das Fahrzeug ließen sie geparkt am Anhalte-Ort zurück. Angehörige des Festgenommenen überbrachten die in dem Haftbefehl ersatzweise geforderte Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro, sodass der Mann im Anschluss die Wache verlassen konnte. Die Beamten leiteten wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren gegen den Hertener ein. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige gegen die 32-jährige Fahrzeughalterin wegen des Zulassens oder Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz und hat ebenfalls keinen Führerschein.

