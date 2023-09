Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Räuberisches Trio schlägt Jungen

Gelsenkirchen (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstag, 5. September 2023, einen Zwölfjährigen in Hassel geschlagen und beraubt. Das Trio zerrte den jungen Gelsenkirchener gegen 13 Uhr hinter eine Bushaltestelle am Eppmannsweg und schlug ihn wiederholt. Anschließend raubten sie dem Zwölfjährigen sein Mobiltelefon, ehe sie unerkannt flüchten konnten. Das entwendete Handy fand der Junge anschließend in einem Gebüsch wieder. Einer der Angreifer ist etwa 15 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und leichten Bartwuchs. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover der Marke Adidas, eine blaue Hose sowie weiße Schuhe und eine schwarze Kappe der Marke Nike. Die beiden anderen Unbekannten konnten nicht beschrieben werden. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

