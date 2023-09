Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Seniorin in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 88-jährige Gelsenkirchenerin lief am Dienstag, 5. September 2023, gegen 14 Uhr von einer Apotheke in Richtung Wiehagen. Als sie den Flur eines Hauses betrat, wurde ihr von hinten ein Stoß versetzt, durch den sie zu Boden stützte. Daraufhin nahm ein unbekannter Mann die Handtasche der Gelsenkirchenerin an sich und entwendete daraus ihr Portemonnaie. Dann entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Passanten fanden die 88-Jährige und alarmierten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Die schwer verletzte Seniorin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter ist circa 1,80 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug auffällig viele Schlüssel bei sich. Hinweise zu dem Räuber bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell