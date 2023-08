Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Einsatzreicher Sonntag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Sontag hatten die Kräfte der Feuerwehr Plettenberg überdurchschnittlich viel zu tun.

Zunächst wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr zu einem Gewerbebetrieb in die Brauckstraße alarmiert. Hier war es zu einem Wasserrohrbruch infolge dessen der Keller des Ladenlokals circa 70 cm unter Wasser stand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwache sowie der Löschgruppen Ohle und Landemert stoppten den Rohrbruch und pumpten den Keller mit Tauchpumpen und Wassersaugern leer.

Im Anschluss wurde die Feuerwache zu einem Brandeinsatz in die Reichstraße alarmiert. Leut Meldung habe es eine starke Ver5rauchung auf der Straße gegeben. Bei Eintreffen konnte die Feuerwehr jedoch kein Brandereignis feststellen.

Um 15:55 dann Alarm für die Feuerwache, die Löschgruppen Sadtmitte, Landemert und Holthausen. Auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Hindemithstraße solle ein Gasgrill brennen. Bei Eintreffen konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Hausbewohner hatte geistesgegenwärtig bereits das Gas abgedreht und so beschränkte sich dei Arbeit der Feuerwehr auf eine Kontrolle und Lüftung der zugehörigen Wohnung.

Gegen 18:26 rückten die Kräfte der Feuerwache erneut zu einer unbekannten Rauchentwicklung aus. Diesmal zum Gelände des alten Freibads an die Kroppstraße. Auch hier konnte glücklicherweise keine Feststellung gemacht werden.

Der Rettungsdienst hat ebenfalls ein einsatzreiches Wochenende hinter sich, was dazu führte, dass die Feuerwehr unterstützend als "First Responder" ausrücken musste, da sich beide Rettungswagen bereits in parallelen Einsätzen befanden.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell