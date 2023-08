Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Löschgruppe Ohle übt Ölschadensbekämpfung auf der Lenne.

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am Samstag den 05.08.2023 trafen sich die Mitglieder der Löschgruppe Ohle zum monatlichen Übungsdienst am Gerätehaus in der Friedrich-Maiweg-Straße. Garvin Pestka, Einheitsführer der Löschgruppe, hatte eine besondere Übung ausgearbeitet. Zum Einstieg startete der Brandoberinspektor um 14 Uhr mit einer theoretischen Wiederholung zum Vorgehen im und am Gewässer, Besonderheiten der Wasserrettung sowie der Ölschadensbekämpfung auf der Lenne. Mit dem Rüstwagen sowie dem ebenfalls in Ohle stationierten Boot, wurde die 65m lange Ölsperre im Bereich Elhausen in die Lenne eingesetzt. Das Gewässer bewies sich aufgrund der hohen Niederschlagsmenge in den letzten Wochen als anspruchsvoll. Dies stellte eine Herausforderung für die Bootsführer dar. Um das 50PS starke Motorboot steuern zu dürfen wird ein Sportbootführerschein für Binnengewässer benötigt. Dazu werden in regelmäßigen Abständen Plätze für die Ausbildung des Bootsführers angeboten.

Innerhalb der Plettenberg Feuerwehr gibt es Einheiten die Sonderaufgaben übernehmen. Das Einsatzspektrum der Ohler Löschgruppe ist breit gefächert. Neben der Brandbekämpfung spezialisiert sich die Löschgruppe noch auf die schwere technische Hilfeleistung, die Wasserrettung und den Umweltschutz auf dem Gewässer.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell