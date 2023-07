Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Brand einer Absauganlage in Industriebtrieb

Plettenberg (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Montags detektierte eine Brandmeldeanlage ein Brandereignis in einem Industriebetrieb in der Ortslage Holthausen. Während die alarmierten Einheiten der Feuerwache und der Löschgruppe Holthausen auf dem Weg zur Einsatzstelle waren bzw. das Gerätehaus anfuhren, erreichte die Leitstelle ein Notruf aus der betreffenden Firma. Mitarbeiter meldeten einen Brand einer Absauganlage. Die Leitstelle änderte damit das Alarmstichwort auf "F1 - Brand im Gebäude" und alarmierte zusätzlich die Löschgruppe Oestertal. Vor Ort bestätigte sich die Meldung und es gingen insgesamt zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Um an alle Glutnester zu gelangen wurden Teile der Anlage demontiert. Zum Abschluss der Maßnahmen nutze die Feuerwehr die vorhandenen Rauchwärmeabzüge um die Produktionshalle wieder vom Brandrauch zu befreien. Nach ca. 1,5 Std konnte der Einsatz beendet werden.

