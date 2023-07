Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Kaminbrand im Oestertal

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag heizte eine Familie ihren Holzscheitofen und bemerkte kurz nach dem entzünden eine starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein, was diese dazu veranlasst hatte die Feuerwehr zu alarmieren. Umgehend nach dem Alarm machte sich die im Dienst befindliche Wachabteilung 2 nebest den Kräften aus dem Ehrenamt auf den Weg ins Oestertal. Bereits auf der Anfahrt konnte der Wachabteilungsleiter eine starke Rauchentwicklung ausmachen welche das Meldebild "F1 - Kaminbrand" bestätigte. Im Rahmen der Erkundung traf bereits ein Schornsteinfeger ein. Gemeinsam konnte festgestellt werden, dass sich der Brand lediglich auf den Kamin beschränkte und somit Kehrmaßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet werden konnten. Hierzu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Kamin von oben gekehrt. Im gesamten Haus wahren mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die den Kaminbereich umfassend mittels Wärmebildkamera kontrollierten. Das Brandgut wurde aus dem Kamin geräumt und anschließend im Freien abgelöscht. Abschließend lüftete die Feuerwehr das Gebäude und konnte den Einsatz beenden. Während des Einsatzes war die Oestertalstraße halbseitig gesperrt. Exkurs zu Drehleiter: Aktuell befindet sich die Plettenberger Leiter bei der Firma Rosenbauer zu einer Reparatur, daher kommt die auf den Bildern erkenntliche Leihdrehleiter zum Einsatz. Ihre "Feuertaufe" hat die Drehleiter damit bestanden. Im Einsatz waren: Die Feuerwache sowie die Löschgruppen Holthausen und Oestertal

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell