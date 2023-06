Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Starkregen überflutet mehrere Wohnhäuser

Durch ein punktuelles Starkregenereignis kam es am gestrigen Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einer Überflutung mehrerer Wohnhäuser in der Ortslage Brünninghausen. Zunächst rückte die Feuerwache in die betroffene Ortslage aus. In der Ursprungsmeldung war gemeldet, dass ein Keller volllaufen sollte. Beim Eintreffen ergab sich jedoch ein weitaus umfangreicheres Szenario. Der Starkregen ließ einen Teich massiv überlaufen, so dass dieser die umliegenden Wohnhäuser flutete. Der ansässige Bach führte ein Vielfaches an Wasser im Vergleich zum normalen Wasserstand. Die Straße im Brünninghauser Tal glich einem Bachlauf. Der Einsatzleiter lies umgehend die Einheiten Ohle, Selscheid und Eiringhausen nachalarmieren. Zusätzlich besetzte die Löschgruppe Stadtmitte den GW - Logistik. Hierbei ergab sich leider das Problem, dass das eigentliche Fahrzeug in der Werkstatt war und nur ein Ersatzfahrzeug des Bauhofs nutzbar war. Bedingt durch diesen Umstand lies der Einsatzleiter die Feuerwehr Herscheid mit ihrem GW - Logistik alarmieren, die weitere Sandsäcke zur Einsatzstelle beförderten. Die Feuerwehr versuchte in der Erstphase den Wasserstand des Teiches kontrolliert zu senken, um eine weitere Schadensausbreitung zu verhindern. Dies gelang der Feuerwache durch umlegen eines Schiebers. Diese Maßnahme zeigte Wirkung. Jedoch stand ein Keller ca. 2m unter Wasser. Die anderen Gebäude waren jeweils im Keller- oder Erdgeschossbereich betroffen. Die Feuerwehr baute mit Sandsäcken und Kanthölzern sowie Bohlen Barrieren auf, um weiteres eindringen des Wassers zu verhindern und dieses kontrolliert abzuleiten. Zusätzlich kamen Tauchpumpen sowie Schmutzwasserpumpen und Wassersauger zum Einsatz, um die betreffenden Gebäudeteile trocken zu legen. Zusätzlich zur Feuerwehr waren der Energieversorger, das Bauamt und der Baubetriebshof im Einsatz. Die B236 war für die Dauer des Einsatzes halbseitig gesperrt. Nach knapp vier Stunden konnten alle Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell