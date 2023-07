Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Mehrere Anrufer melden starke Rauchentwicklung in der Kersmecke

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr standen die Telefone an der Feuerwache und der Kreisleitstelle des Märkischen Kreises nicht still. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung im Ortsteil Kersmecke, welche vorerst auf einen Waldbrand hindeutete. Während der Anfahrt wurde den Kräften der Feuer- und Rettungswache durch die Leitstelle mitgeteilt, dass es sich bei der bestehenden Alarmierung nicht um einen Waldbrand handle, sondern eine Hecke in Brand geraten sei. Nachdem Eintreffen in der Breslauer Straße bestätigte sich, dass eine ca. 20m lange Lebensbaumhecke zwischen zwei Grundstücken, die direkt an einem Wald grenzte, brannte. Der Brand wurde mittels einem C-Rohr abgelöscht. Im Anschluss wurde die Hecke mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Die Feuerwehr Plettenberg besitzt seit 2011 keine eigene Notrufzentrale mehr, bitte wählen sie bei Notfällen die 112.

