Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gladbecker vertreibt Räuber - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Gegen unbekannte Räuber hat sich ein 35-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, 3. September 2023, in der Altstadt gewehrt und dabei zwei der Täter verletzt. Gegen 2.45 Uhr war der Gladbecker an der Arminstraße von vier unbekannten Männern angesprochen worden. Als sie anfingen, den 35-Jährigen abzutasten, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der sich der Gladbecker zur Wehr setzte und zwei der Angreifer mutmaßlich verletzte. Zudem zerriss dabei seine Hosentasche, woraufhin die Räuber mit erbeutetem Bargeld flüchteten. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Nun sucht die Polizei die Unbekannten sowie Zeugen des Vorfalls. Einer der Täter war 1,85 bis 1,95 Meter groß und hatte eine athletische Figur. Zu den anderen Tätern liegen keine Beschreibungen vor. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

