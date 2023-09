Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher Dieb überführt - Tatbeute sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls wurden Polizeibeamte am Freitag, 1. September 2023, gegen 14 Uhr zur Liboriusstraße in Schalke gerufen. Dort gab ein 33-jähriger Gelsenkirchener an, dass er kurz zuvor einen Jugendlichen dabei beobachtet habe, wie er in sein Auto einbrach und ein darin befindliches Ladekabel entwendete. Durch sich direkt anschließende Ermittlungen konnten die Beamten einen tatverdächtigen Gelsenkirchener identifizieren, dessen Wohnadresse sie umgehend aufsuchten. Mit dem Verdacht und den Beweisen konfrontiert gab der 14-Jährige seine Tat im Beisein seiner Erziehungsberechtigten zu. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Räumlichkeiten wurde vermeintlich weiteres Diebesgut, wie diverse Autoschlüssel und Bankkarten, aufgefunden. Die Polizei ermittelt jetzt, inwiefern die Gegenstände aus zurückliegenden Straftaten stammen. Die Sachen wurden sichergestellt und gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

