POL-GE: Unbekannter entblößt sich vor 41-Jähriger/Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Dienstag, 5. September 2023, in Buer. Eine 41 Jahre alte Frau hatte die Polizei gerufen, weil sich gegen 19.40 Uhr ein unbekannter Mann im Grüngürtel des Michaelshauses vor ihr entblößte. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Fußgängerzone. Der Unbekannte ist zwischen 25 und 28 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er einen Vollbart, circa vier Zentimeter kurzes Haar und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise zu dem Exhibitionisten bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

