Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: S51 beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Als der 16-jährige Eigentümer gestern Nachmittag zu seiner S51 zurückkam bemerkte er an dieser einen verbogenen rechten Blinker sowie abgerissene Reflektoren. Es stellte sich heraus, dass sich unbekannte Sachbeschädiger an dem Zweirad zu schaffen machten, als dieses gestern (14.06.2023) in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Mopedabstellplatz einer Schule in der Borchertstraße abgestellt war. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

