LPI-G: Geschwindigkeit kontrolliert

Altenburg (ots) - Altenburg: Das sie ihren Einkaufsbeutel gestern Nachmittag (14.06.2023) am Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses in der Eschenstraße in Altenburg hängen ließ, wurde einer 73-jährigen Frau leider zum Verhängnis. Denn unbekannte Diebe witterte ihre Chance und stahlen aus dem Beutel zwei Geldkarten der Seniorin. Als diese nach einigen Minuten zurück ins Treppenhaus kam, bemerkte sie den Diebstahl, so dass die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ...

mehr