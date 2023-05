Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wettbüro in Jestetten

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut-Tiengen

- Jestetten

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, in den Räumen eines Wettbüros in der Ortsmitte von Jestetten ein Feuer aus. Aufgrund entsprechender Rauchentwicklung waren zwei im Haus befindliche Wohnungen in der Folge zunächst nicht weiter bewohnbar.

Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand insgesamt erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stand: 28.05.2023, 05.20 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell