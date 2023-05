Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochwertiges Mountainbike in Lörrach-Stetten entwendet - "Zeugenaufruf"

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Lörrach-Stetten

Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen für einen Fahrraddiebstahl, der sich am vergangenen Samstagabend, den 27.05.2023, in der Zeit von 19:40 Uhr bis 20:10 Uhr im Bereich des Flusses "Wiese" in Lörrach-Stetten zugetragen haben soll. Das verschlossen abgestellte Fahrrad sei hierbei gestohlen worden, als der Besitzer dieses für kurze Zeit aus den Augen gelassen hatte. Es soll sich um ein äußerst hochpreisiges, schwarzes Mountainbike der Marke GIANT handeln, welches sich besonders durch eine kupferfarbene Federgabel sowie Carbonfelgen mit silberner Aufschrift kennzeichnen soll.

Zeugen, denen dieses markante Mountainbike oder auffällige Personen im Bereich des Flusses "Wiese" - etwa auf Höhe der Straße "Ob der Buck" - aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter der Rufnummer 07621 176-0 zu melden

Stand: 28.05.2023, 01.45 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell