LPI-G: In Büro eingedrungen - PI Greiz sucht Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Im Kreuzungsbereich der Rathenaustraße / Rudolf-Scheffel-Straße kollidierten gestern Abend (14.06.2023), gegen 18:30 Uhr ein Pkw BMW (Fahrer 53) und ein E-Bike-Fahrer (57) miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand diverser Sachschaden. Zudem wurde der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt, so dass er ins Krankenhaus kam. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

