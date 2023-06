Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Täter gestellt

Gera (ots)

Gera: Weil zwei junge Männer (18, 22) gestern Abend (14.06.2023) von zwei Angreifern mit Schlägen attackiert wurden, informierten sie gegen 23:20 Uhr die Geraer Polizei. Daraufhin kamen mehrere Polizeistreifen in der Straße Am Sommerbad (Eingang Bugapark) zum Einsatz. Die beiden Angreifer, zwei 27 und 29 Jahre alte Männer somalischer Herkunft, griffen die beiden Geschädigten an, nachdem diese u.a. die Herausgabe von Zigaretten verneinten. Die beiden Geschädigten wehrten den Angriff ihrerseits ebenfalls mit Schlägen ab. In der Folge kam noch ein Rettungswagen zur medizinsichern Versorgung der beiden Angegriffenen vor Ort. Die Geraer Polizei leitete gegen die Täter ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (RK)

