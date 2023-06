LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 13.06.2023, kurz vor 12:00 Uhr befuhr der 72-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Weinbergstraße. In der Folge stieß er im Zuge eines Abbiegevorganges mit einer ebenfalls die Weinbergstraße entlangfahrenden Radfahrerin (62) zusammen. Diese wurde dabei verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei aus Altenburg hat ...

