Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Elektrokleinstkriminalität

Sömmerda (ots)

Nicht so ernst nahmen zwei Verkehrsteilnehmer die Regeln zum Führen ihrer E-Scooter am Wochenende in Sömmerda. Ein 42-jähriger Mann fuhr am Samstag ohne gültigen Versicherungsschutz und mit 0,88 Promille durch die Weißenseer Straße. Am frühen Sonntagmorgen tat es ihm ein 55-jähriger Mann mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in der Kölledaer Straße gleich, mit 1,82 Promille allerdings deutlich stärker alkoholisiert. Beide Männer erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die jeweilige Trunkenheit im Straßenverkehr. (Hü)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell