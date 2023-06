LPI-EF: Trunkenheitsfahrt

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es unbekannte Täter wieder einmal auf einen Zigarettenautomaten in Erfurt abgesehen. In der Parcevalstraße wurde der dortige Automat aufgesprengt und Bargeld sowie Zigaretten in unbekannter Höhe entwendet. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Durch die Polizei wurde ein ...

