BPOL NRW: Düsseldorfer Hauptbahnhof - Mann (23) schlägt und tritt nach Bundespolizisten

Münster (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in mehreren NRW-Großstädten ein gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Bundes- und Landespolizei anlässlich des Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen statt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5530629 Die Bundespolizei Münster beteiligte sich an ...

mehr