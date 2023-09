POL-GE: Schwerpunktkontrollen von E-Scootern im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen hat nach einem Brand in einem Wohnhaus an der Ückendorfer Straße in Ückendorf die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Mittwochabend, 6. September 2023, kam es um 18.45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Während der Löscharbeiten sperrten ...

