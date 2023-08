Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Unfall im Begegnungsverkehr- ein leicht verletzter Autofahrer und hoher Blechschaden (06.08.2023)

Hardt (ots)

Zu einem Unfall auf der Landesstraße 177 ist es am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr gekommen. Ein aus Königsfeld herkommender und in Richtung Hardt fahrender 22-jähriger Audi S4-Fahrer kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 56-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im BMW die Airbags aus, wodurch sich der 56-Jährige leicht verletzte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann noch am Unfallort medizinisch. Ein Transport in eine Klinik war nicht von Nöten. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Wagen. An beiden Autos entstand nach Schätzungen der Polizei jeweils Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand.

